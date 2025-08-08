На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин и Си Цзиньпин высоко оценили сотрудничество между двумя странами

Путин и Си Цзиньпин положительно оценили высокий уровень доверия между КНР и РФ
Александр Кряжев/фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора дали положительную оценку высокому уровню политического взаимодействия и сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (ССTV).

«Главы двух государств положительно оценили высокий уровень политического взаимодоверия и стратегического сотрудничества между Китаем и Россией и договорились совместно содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений», — говорится в сообщении телеканала.

Также подчеркивается, что стороны заявили о намерении совместно готовиться к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, создавая дружественную и сплоченную атмосферу.

Телефонный разговор между Путиным и Си Цзиньпином состоялся на фоне подготовки к запланированной встрече президента РФ с его американским коллегой Дональдом Трампом. Москва и Вашингтон достигли договоренности о проведении встречи президентов РФ и США. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о надежде Кремля на то, что предстоящие контакты окажутся успешными и результативными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести вторичные пошлины против партнеров РФ.

