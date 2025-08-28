На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп запретил модернизм и брутализм в архитектуре

Трамп подписал указ о строительстве правительственных зданий в классическом стиле
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп приказал строить все новые федеральные правительственные здания в классическом стиле. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В указе Трампа отмечается, что федеральные здания, например суды и правительственные офисы, должны продвигать классическую архитектуру, чтобы «чтить традиции, взращивать общественную гордость и гражданственность».

Новые строения должны возводиться так, чтобы было понятно, что там работают госучреждения, а также с уважением регионального архитектурного наследия.

В публикации утверждается, что до 1960-х годов в США федеральная архитектура создавалась в классическом стиле, а после — правительство решило заменить традиционные проекты на модернизм и брутализм.

20 августа сообщалось, что Трамп отдал распоряжение покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце, не позволяя тем самым нелегальным мигрантам перелезать через нее.

Ранее Трамп заявил, что хочет завершить строительство стены на границе с Мексикой.

