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Трамп напомнил, что хочет завершить строительство стены на границе с Мексикой

Трамп заявил, что хочет завершить строительство стены на границе с Мексикой
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Carlos Barria

Соединенным Штатам необходимо принятие закона о финансировании в целях завершения строительства стены на границе с Мексикой. Об этом, выступая перед законодателями Республиканской партии в Майами, заявил президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.

«(Необходимо. — прим. ред.) полное финансирование рекордного увеличения численности персонала пограничной охраны… значительное увеличение числа мест содержания под стражей и финансирования всей инфраструктуры и заграждений пограничной охраны, включая завершение строительства пограничной стены», — подчеркнул он.

Как сообщает Bloomberg, Трамп также дал понять, что он стремится получить возможность депортировать нелегальных мигрантов, даже если их невозможно вернуть в свои страны.

До этого новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит все необходимые ресурсы для контроля границы между США и Мексикой, включая дополнительные войска.

Ранее в Белом доме объяснили, что нужно властям для депортации всех нелегалов из США.

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