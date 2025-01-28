Трамп напомнил, что хочет завершить строительство стены на границе с Мексикой

Трамп заявил, что хочет завершить строительство стены на границе с Мексикой

Соединенным Штатам необходимо принятие закона о финансировании в целях завершения строительства стены на границе с Мексикой. Об этом, выступая перед законодателями Республиканской партии в Майами, заявил президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.

«(Необходимо. — прим. ред.) полное финансирование рекордного увеличения численности персонала пограничной охраны… значительное увеличение числа мест содержания под стражей и финансирования всей инфраструктуры и заграждений пограничной охраны, включая завершение строительства пограничной стены», — подчеркнул он.

Как сообщает Bloomberg, Трамп также дал понять, что он стремится получить возможность депортировать нелегальных мигрантов, даже если их невозможно вернуть в свои страны.

До этого новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит все необходимые ресурсы для контроля границы между США и Мексикой, включая дополнительные войска.

Ранее в Белом доме объяснили, что нужно властям для депортации всех нелегалов из США.