Стену на границе США и Мексики выкрасят в черный цвет по распоряжению Трампа

Трамп велел покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет
Gregory Bull/AP

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце, не позволяя тем самым нелегальным мигрантам перелезать через нее. Об этом сообщила журналистам министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, передает Axios.

Ноэм обратила внимание, что стена достаточно высокая, она также врыта глубоко в землю, чтобы под ней невозможно было прорыть лаз.

Министр рассказала, что по поручению Трампа вся южная стену будет покрашена в черный цвет, чтобы гарантированно сдерживать людей от того, чтобы проникать на американскую территорию нелегальными способами.

По ее словам, принятые недавно Конгрессом бюджетные законы предполагают крупное финансирование строительных работ на американо-мексиканской границе. Каждый день линия защитных сооружений расширяется почти на километр. Ноэм также анонсировала установку водных пограничных заграждений.

В феврале прошлого года агентство Bloomberg писало, что возобновление строительства стены против мигрантов на границе с Мексикой поддерживает большинство американцев (53%). 61% респондентов также назвали нелегальную миграцию самой серьезной проблемой для США.

Ранее Трамп заявил, что хочет завершить строительство стены на границе с Мексикой.

