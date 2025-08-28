На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турция заявила об отсутствии даты саммита по урегулированию на Украине

Глава МИД Турции Фидан: дата саммита по урегулированию на Украине не определена
true
true
true
close
МИД России

Дата возможного саммита по урегулированию конфликта на Украине пока не определена. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TGRT.

По словам турецкого министра, после саммита на Аляске между Россией и США достигнуто согласие по определенным принципам, однако конкретные механизмы их реализации еще обсуждаются. Фидан отметил, что остается открытым вопрос о формате будущих переговоров — должны ли сначала встретиться лидеры или же делегации должны предварительно решить технические вопросы.

«Есть общее согласие между россиянами и американцами. Обсуждается возможность проведения в будущем саммита для реализации этих договоренностей. Дата этого саммита пока не определена», — сказал Фидан.

28 в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган акцентировал внимание на необходимости возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией, предложив содействие в организации встреч на высшем уровне.

Ранее в США заявили, что мир на Украине зависит от Индии.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами