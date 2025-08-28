На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган призвал Зеленского продолжать переговоры с Россией

Эрдоган заявил Зеленскому о необходимости продолжения переговоров с Россией
В ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган акцентировал внимание на необходимости возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией, предложив содействие в организации встреч на высшем уровне. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно информации, предоставленной канцелярией главы турецкого государства, Эрдоган заявил, что Турция пристально следит за развитием событий после встреч на Аляске и в Вашингтоне и продолжает активно работать над достижением прочного мира. Он также заверил, что Турция продолжит поддерживать безопасность Украины и вносить вклад в установление мира.

Эрдоган выразил уверенность в возможности достижения «справедливого решения» украинского конфликта путем укрепления и продолжения диалога между сторонами. Он подтвердил готовность Турции оказать всестороннюю поддержку в проведении встреч на высоком уровне, которые будут способствовать мирному урегулированию.

15 августа состоялась первая за семь лет встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По итогам саммита лидеры заявили о «значительном прогрессе», однако никаких официальных соглашений подписано не было.

Спустя всего три дня американский президент провел переговоры с Владимиром Зеленским и руководителями Евросоюза в Белом доме. Трамп охарактеризовал вашингтонские встречи как «весьма успешные», подчеркнув, что они создают основу для обсуждения гарантий безопасности Украины. Детали этих событий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского.

Переговоры о мире на Украине
