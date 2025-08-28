Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза публично назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «русским активом», обвинив его в стратегической поддержке Москвы. Об этом сообщает португальское издание 24 Noticias.

Выступая в одном из университетов, португальский лидер заявил, что Вашингтон ведет переговоры исключительно с одной стороной конфликта, игнорируя позиции Киева и европейских партнеров. По его мнению, такая политика свидетельствует о работе Трампа в интересах России.

«Высшим лидером величайшей сверхдержавы в мире, объективно, является советский актив, или русский. Он работает как актив», — заявил ди Соуза.

5 августа американский минюст инициировал расследование с привлечением группы экспертов с целью изучения обвинений, выдвинутых в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, известного как «Рашагейт».

Ранее ведущего эксперта ЦРУ по России лишили допуска к секретной информации.