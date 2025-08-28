На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Португалии назвал Трампа «русским активом»

Президент Португалии ди Соуза назвал Трампа русским активом

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза публично назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «русским активом», обвинив его в стратегической поддержке Москвы. Об этом сообщает португальское издание 24 Noticias.

Выступая в одном из университетов, португальский лидер заявил, что Вашингтон ведет переговоры исключительно с одной стороной конфликта, игнорируя позиции Киева и европейских партнеров. По его мнению, такая политика свидетельствует о работе Трампа в интересах России.

«Высшим лидером величайшей сверхдержавы в мире, объективно, является советский актив, или русский. Он работает как актив», — заявил ди Соуза.

5 августа американский минюст инициировал расследование с привлечением группы экспертов с целью изучения обвинений, выдвинутых в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, известного как «Рашагейт».

Ранее ведущего эксперта ЦРУ по России лишили допуска к секретной информации.

