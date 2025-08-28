На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ведущего эксперта ЦРУ по России лишили допуска к секретной информации

WP: ведущего эксперта ЦРУ по РФ лишили допуска к секретным данным после Аляски
close
Larry Downing/Reuters

Ведущего эксперта Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по России лишили допуска к секретной информации после саммита на Аляске. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудница ЦРУ, чье имя не называется, проработала в управлении 29 лет и была лишена доступа к секретным данным 19 августа. На тот момент она готовилась к отправке в Европу, где должна была продолжить работу. Назначение на эту должность одобрил сам глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Как пишет WP, сотрудница ЦРУ являлась одним из «ведущих экспертов по России» и активно участвовала в подготовке к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Причину, по которой она была лишена допуска к секретной информации, издание не приводит.

21 августа британская еженедельная газета The Economist со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России после внутренней проверки. Отмечается, что эта сотрудница проработала в разведке более 20 лет. В 2016 году она руководила подготовкой доклада о якобы вмешательстве России в выборы президента США. В статье отмечается, что ее и еще 36 действующих и бывших сотрудников ЦРУ обвинили в «предательстве присяги конституции».

Ранее главу агентства минздрава США уволили за отказ «штамповать ненаучные приказы».

