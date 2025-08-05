Минюст США расследует «вмешательство» РФ в американские выборы 2016 года

Fox: в США началось расследование по делу о якобы влиянии РФ на выборы 2016 года

Министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало расследование с привлечением группы экспертов с целью изучения обвинений, выдвинутых в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, известного как «Рашагейт». Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, поводом для начала расследования послужило получение уголовного обращения от директора Национальной разведки Тулси Габбард. В нем содержатся сведения о предполагаемом заговоре, целью которого было связать Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Fox News сообщает, что генеральный прокурор Пэм Бонди дала указание своим сотрудникам принять меры на основании данного обращения, что привело к формированию группы экспертов.

До этого ЦРУ опубликовало отчет о многочисленных нарушениях при составлении доклада о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году с целью помочь Дональду Трампу. По данным организации, доклад мог быть политически мотивированным.

Ранее разведка США не подтвердила стремление России повлиять на исход выборов-2016.