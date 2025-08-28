Лукашенко привезет на саммит ШОС мешочки с картофелем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен привезти на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) льняные мешочки со свежим картофелем в подарок зарубежным лидерам. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что подарочный картофель был выращен на участке Лукашенко. Политикам подарят образцы белорусских сортов, включая «Бриз» и «Першацвет».

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзине пройдет с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии будут участвовать более 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций.

Его посетит президент РФ Владимир Путин, который, вероятно, проведет с Лукашенко двустороннюю встречу на полях саммита.

