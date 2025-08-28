Зеленский резко раскритиковал один шаг Венгрии после удара ВСУ по «Дружбе»

Зеленский раскритиковал запрет на въезд в Венгрию виновному в ударе по «Дружбе»

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал «дискриминацией» венгров на Украине решение Будапешта запретить въезд в Венгрию командиру ВСУ «Мадьяру» за удары по нефтепроводу «Дружба». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины на Украине за их участие в защите нашего государства и людей», — отметил он.

Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из командиров ВСУ, который является этническим венгром и гражданином Украины, «то это может вызвать только возмущение», считает Зеленский.

28 августа Венгрия закрыла въезд на свою территорию и во всю Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберту «Мадьяру» Бровди.

За август ВСУ как минимум трижды атаковали нефтепровод «Дружба», что приводило к приостановкам поставок нефти. Один из таких ударов был совершен по нефтепроводу в ночь на 22 августа.

Ранее Захарова назвала «спонсоров» ударов по нефтепроводу «Дружба».