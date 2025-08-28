На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Боснии и Герцеговине назначили дату выборов президента Республики Сербской

Избирком БиГ назначил выборы президента Республики Сербской на 23 ноября
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (БиГ) объявила о проведении внеочередных выборов президента Республики Сербской (РС) (энтитет БиГ). Голосование состоится 23 ноября, пишет РИА Новости.

«Оповещаем общественность БиГ, что ЦИК на сегодняшнем заседании принял решение о назначении даты и проведении досрочных выборов на пост президента Республики Сербской из рядов сербского народа. Выборы состоятся в воскресенье, 23 ноября этого года», – говорится в официальном уведомлении.

Для обеспечения организации и проведения выборов из бюджета выделено 6,46 миллиона конвертируемых марок, что эквивалентно примерно €3,2 миллионам.

22 августа депутаты Народной Скупщины (парламента) Республики Сербской БиГ большинством голосов высказались против проведения досрочных выборов президента РС, призвав политические силы, партии и отдельных деятелей отказаться от участия в подобного рода выборах.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик выругался матом после решения ЦИК Боснии.

