Губернатор Саратовской области пообещал улучшить показатели по строительству жилья

Губернатор Бусаргин пообещал Путину подтянуть показатели по строительству жилья
Алексей Майшев/РИА Новости

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал президенту России Владимиру Путину о сложностях, возникающих при строительстве жилья в регионе. Полная расшифровка встречи представлена на сайте Кремля.

В ходе обсуждения губернатор затронул вопрос с отселением людей из аварийного жилья и влияние сокращения ипотечного кредитования. Во время беседы Бусаргин пообещал улучшить показатели в данных сферах.

По словам губернатора, на данный момент из 710 тыс. квадратных метров за 2 года отселили 230 тыс. квадратных метров жилья, это 13 тыс. человек. Он отметил, что программа продолжает действовать.

«Относительно ввода квадратных метров. В прошлом году у нас было введено 1 миллион 150 тысяч квадратных метров, в этом году задача стоит – 1 миллион 250 тысяч квадратных метров», — добавил Бусаргин.

По его словам, главная проблема заключается в сокращении строительства с учетом введения требований застройки с объектами социальной сферы.

Российский лидер выслушал доклад губернатора и попросил его обратить внимание на перечисленные проблемы.

До этого председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что жителям, которые остались без крова в саратовском Ершове, где 7 июля произошел взрыв бытового газа, необходимо помочь с жильем. По его словам, на случай ЧП всегда есть маневренный фонд, из которого можно обеспечить им помощь.

Ранее стало известно, что пострадавшим после взрыва газа в Саратове выделили свыше 168 млн рублей.

