Пострадавшим после взрыва газа в Саратове выделили свыше 168 млн рублей

Власти Саратова выделили более 168 млн рублей на выплаты владельцам квартир в подъезде, пострадавшем от взрыва в доме на улице Блинова. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Из резервного фонда правительства Саратовской области выделено свыше 168 млн рублей на выплаты собственникам квартир пятого подъезда дома по улице Блинова, 2 для приобретения нового жилья», — сообщили чиновники.

Выделенные средства будут предназначены для покупки гражданами нового жилья. Распоряжение было подписано губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.

По словам главы региона, сумма выплат будет определяться стоимостью 1 кв. м жилья, установленной Минстроем РФ, — 88,8 тыс. рублей.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв. В результате обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах здания, в общей сложности пострадали 30 квартир.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая теракт и утечку газа. В результате не выжили семь человек, в том числе один ребенок. Также пострадали 18 жителей дома. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.