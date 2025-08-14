В Госдуме призвали власти Саратова расселить жителей, оставшихся без крова после взрыва газа

Жителям, которые остались без крова в саратовском Ершове, где 7 июля произошел взрыв бытового газа, необходимо помочь с жильем. На случай ЧП всегда есть маневренный фонд, из которого можно обеспечить им помощь, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Удивительная ситуация, мы иностранным гражданам помогаем, без крова их не оставляем, а здесь, получается, своим гражданам затягиваем с помощью. Обязательно надо помочь как можно быстрее», — сказал он.

Депутат призвал власти Саратовской области расселить жителей.

«Есть дома престарелых. Есть возможность разместить в социальном жилье. В любом случае — найти вариант, каким образом можно в связи с произошедшей такой трагической ситуацией людей обеспечить кровом над головой. Письма в адрес губернатора и прокурора завтра утром уйдут», — сказал он.

До этого 76-летняя пенсионерка, жительница дома по улице Космонавтов, 11, в городе Ершове в Саратовской области рассказала «Газете.Ru», что глава города «бежит от жителей» на вопрос о помощи. Жителей дома расселили в пункты временного размещения, некоторые сняли квартиры. По словам пенсионерки, никаких выплат не пришло. Сейчас женщина не знает, чем оплачивать съемное жилье.

