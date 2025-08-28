На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен посетит «прифронтовые» государства

Фон дер Ляйен посетит Финляндию, Латвию, Эстонию и Польшу
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует посетить ряд стран Евросоюза (ЕС), которые считаются «прифронтовыми». Согласно заявлению, опубликованному на сайте ЕК, в период с 28 августа по 1 сентября она намерена побывать в Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Румынии и Болгарии.

В Евросоюзе к «прифронтовым» причисляют все государства, имеющие общую границу с Россией и Белоруссией, либо находящиеся в непосредственной близости от этих стран.

Отмечается, что в программу визита фон дер Ляйен не вошли Венгрия и Словакия, граничащие с Украиной, поскольку они не относятся к «прифронтовым». Целью поездки, как подчеркнула Еврокомиссия, является консолидация внутри ЕС в условиях напряженности, вызванной ситуацией вокруг России.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее в ЕС напомнили, что начало переговоров о членстве Украины зависит от всех его стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами