Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен посетит «прифронтовые» государства

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует посетить ряд стран Евросоюза (ЕС), которые считаются «прифронтовыми». Согласно заявлению, опубликованному на сайте ЕК, в период с 28 августа по 1 сентября она намерена побывать в Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Румынии и Болгарии.

В Евросоюзе к «прифронтовым» причисляют все государства, имеющие общую границу с Россией и Белоруссией, либо находящиеся в непосредственной близости от этих стран.

Отмечается, что в программу визита фон дер Ляйен не вошли Венгрия и Словакия, граничащие с Украиной, поскольку они не относятся к «прифронтовым». Целью поездки, как подчеркнула Еврокомиссия, является консолидация внутри ЕС в условиях напряженности, вызванной ситуацией вокруг России.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее в ЕС напомнили, что начало переговоров о членстве Украины зависит от всех его стран.