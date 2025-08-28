На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пашинян заявил, что правительство Армении — это он сам

Пашинян: правительство Армении — это я
true
true
true
close
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что правительство страны — это он сам, а несогласные могут уволиться. Об этом глава кабмина заявил на брифинге, передает РИА Новости.

«Правительство — это я... Если в правительстве есть люди, у которых позиция противоречит моей, пусть прямо сейчас напишут заявления и покинут это здание», — сказал он.

В противном случае Пашинян пригрозил, что «сам уволит» тех членов кабмина Армении, которые не разделяют его точку зрения.

До этого Никол Пашинян заявил, что Ереван не ищет конфликтов с Москвой. Он подчеркнул, что Армения стремится иметь с РФ нормальные, дружественные отношения, основанные на взаимном уважении. Также Пашинян охарактеризовал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, назвав их прозрачными и искренними.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами