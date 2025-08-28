Пашинян заявил, что правительство Армении — это он сам

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что правительство страны — это он сам, а несогласные могут уволиться. Об этом глава кабмина заявил на брифинге, передает РИА Новости.

«Правительство — это я... Если в правительстве есть люди, у которых позиция противоречит моей, пусть прямо сейчас напишут заявления и покинут это здание», — сказал он.

В противном случае Пашинян пригрозил, что «сам уволит» тех членов кабмина Армении, которые не разделяют его точку зрения.

До этого Никол Пашинян заявил, что Ереван не ищет конфликтов с Москвой. Он подчеркнул, что Армения стремится иметь с РФ нормальные, дружественные отношения, основанные на взаимном уважении. Также Пашинян охарактеризовал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, назвав их прозрачными и искренними.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.