Политолог раскрыл, зачем Западу конфликт между РФ и Азербайджаном

Политолог Сипров: при помощи Баку Запад хочет отвлечь внимание РФ от Украины
Владимир Федороенко/РИА Новости

Политолог Вадим Сипров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недружественную риторику президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес России. Эксперт допустил, что на Западе задумываются о том, чтобы столкнуть две страны в военном конфликте.

Однако, по его словам, долго противостоять Вооруженным силам России Азербайджан не сможет. Тем не менее, Западу важно «поджечь» данный регион, считает Сипров.

«Втянув Россию в этот конфликт, на Западе смогут, во-первых, дополнительно обвинить Россию в агрессии, во-вторых, отвлечь Россию от решения актуальных задач в ходе специальной военной операции на Украине. То есть оттянуть некие силы и средства с украинского театра военных действий», — пояснил политолог.

Страны НАТО могут рассматривать этот сценарий в качестве плана Б на случай, если фронт на Украине со стороны ВСУ начнет разваливаться, добавил он.

22 августа Алиев призвал страну быть готовой к войне «в любой момент». По его словам, после второй Карабахской войны в 2020 году Баку увеличил численность спецподразделений «на тысячи». Кроме того, страна модернизирует армию, закупая беспилотники и боевые самолеты. В России подозревают, что слова Алиева о войне предназначались Москве, ведь у Баку с ней сейчас напряженные отношения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алиев заявил о «вторжении и разделении» Азербайджана большевиками.

