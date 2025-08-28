На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина хочет сделать свои беспилотники «полностью автономными»

Reuters: Украина ведет работу над полностью автономными беспилотниками
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Украина ведет разработку «полностью автономных» беспилотников. Об этом заявил агентству Reuters глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«По словам Федорова, Украина теперь использует искусственный интеллект для управления беспилотниками, в том числе несколькими системами, предназначенными для дальних атак в глубине России… Федоров сообщил, что ведется работа над системами, которые сделают беспилотники полностью автономными, что позволит им летать без пилота и работать в стаях», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, Украина использует технологию искусственного интеллекта от американской компании по анализу данных Palantir для «самых разных целей».

До этого зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что у Украины нет военно-промышленного комплекса (ВПК) — киевские власти выдают за собственные разработки западное оружие, сконструированное в Лондоне, Берлине и Варшаве.

Ранее сообщалось, что в России создадут дроны «Бумеранг» с управлением по оптоволокну и FPV.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами