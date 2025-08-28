Украина ведет разработку «полностью автономных» беспилотников. Об этом заявил агентству Reuters глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«По словам Федорова, Украина теперь использует искусственный интеллект для управления беспилотниками, в том числе несколькими системами, предназначенными для дальних атак в глубине России… Федоров сообщил, что ведется работа над системами, которые сделают беспилотники полностью автономными, что позволит им летать без пилота и работать в стаях», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, Украина использует технологию искусственного интеллекта от американской компании по анализу данных Palantir для «самых разных целей».

До этого зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что у Украины нет военно-промышленного комплекса (ВПК) — киевские власти выдают за собственные разработки западное оружие, сконструированное в Лондоне, Берлине и Варшаве.

Ранее сообщалось, что в России создадут дроны «Бумеранг» с управлением по оптоволокну и FPV.