В России разработают гибридные беспилотники с управлением по оптоволокну и антенне

ТАСС: в России создадут дроны «Бумеранг» с управлением по оптоволокну и FPV

В России ведется работа по расширению возможностей оптоволоконных FPV-дронов «Бумеранг», по итогам которой эти беспилотники получат опцию комбинированного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Мы работаем над тем, чтобы в зависимости от обстановки и выполняемых задач FPV-дроны «Бумеранг» могли работать как на оптоволокне, так и на обычной существующей схеме FPV (First Person View — «Газета.Ru») — то есть, на управлении по радио и видео по антенне», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что сейчас существует только один способ борьбы с оптоволоконными дронами — механическое повреждение кабеля.

В июне инженеры компании «Концерн «Техновация» разработали универсальный модульный беспилотник гексакоптерного типа «Лесник». Новый дрон предназначен для доставки грузов, обеспечения природоохраны, проведения мониторинга в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.

Ранее в ОПК рассказали о применении оптоволоконных дронов «Бумеранг» на СВО.