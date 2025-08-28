Эксперт раскрыл, какие города в зоне СВО перейдут к России до конца года

Аналитик Кнутов: до 2025 года Россия может взять под контроль Купянск и Волчанск

До конца 2025 года ВС РФ могут взять под контроль Купянск и Волчанск на территории Харьковской области Украины. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт и аналитик Юрий Кнутов.

«Если говорить о Купянске, то он должен быть практически освобожден к концу года. Если говорить о Сумском направлении и о создании буферной зоны, мы можем сказать, что, во всяком случае, Юнаковка будет взята, и мы подойдем к Сумам на расстоянии 10–15 километров», — заявил Кнутов.

Далее, по мнению эксперта, Россия не будет продвигаться, и направит ресурсы на освобождение оставшейся части ДНР. В то же время ВС РФ будут продвигаться к Волчанску и возьмут его под контроль, указал он.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ВС России продолжат наступление в зоне спецоперации предстоящей осенью и зимой. В то же время он затруднился выделить приоритетные направления наступления, поскольку первостепенная задача для России – обеспечение безопасности собственных территорий. ВС РФ везде будут продвигаться вперед, подчеркнул депутат.

Ранее в России заявили о старте нового этапа СВО.