В Госдуме заявили, что ВС РФ продолжат наступление осенью и зимой

Вооруженные силы России продолжат наступление в зоне спецоперации предстоящей осенью и зимой. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Мы будем продолжать развивать наступление на всех направлениях, учитывая уровень бронетехники, природные условия. Мы не должны останавливаться из-за перемен погоды. Наша цель — выполнить поставленные задачи, используя рельеф местности, используя бронетехнику», — сказал Швыткин.

В то же время он затруднился выделить приоритетные направления наступления, поскольку первостепенная задача для России – обеспечение безопасности собственных территорий. ВС РФ везде будут продвигаться вперед, подчеркнул депутат.

Российская армия завершает летнюю кампанию СВО. Вооруженные силы России по-прежнему владеют стратегической инициативой и успешно продвигаются в глубину обороны противника. Однако многие аналитики обращают внимание на невысокие темпы продвижения российских войск. Почему не стоит оценивать успехи в вооруженном конфликте в километрах и какие выводы можно сделать из летней кампании 2025 года — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Зеленский анонсировал «активные операции» против России.