На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что ВС РФ продолжат наступление осенью и зимой

Депутат Швыткин: ВС РФ продолжат наступление осенью и зимой в зоне СВО
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжат наступление в зоне спецоперации предстоящей осенью и зимой. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Мы будем продолжать развивать наступление на всех направлениях, учитывая уровень бронетехники, природные условия. Мы не должны останавливаться из-за перемен погоды. Наша цель — выполнить поставленные задачи, используя рельеф местности, используя бронетехнику», — сказал Швыткин.

В то же время он затруднился выделить приоритетные направления наступления, поскольку первостепенная задача для России – обеспечение безопасности собственных территорий. ВС РФ везде будут продвигаться вперед, подчеркнул депутат.

Российская армия завершает летнюю кампанию СВО. Вооруженные силы России по-прежнему владеют стратегической инициативой и успешно продвигаются в глубину обороны противника. Однако многие аналитики обращают внимание на невысокие темпы продвижения российских войск. Почему не стоит оценивать успехи в вооруженном конфликте в километрах и какие выводы можно сделать из летней кампании 2025 года — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Зеленский анонсировал «активные операции» против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами