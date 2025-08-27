На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о старте нового этапа СВО

Полковник Матвийчук: Днепропетровская область станет частью буферной зоны
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Новым этапом спецоперации на Украине является вхождение Днепропетровской области в буферную зону для защиты границ России. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы приступили к созданию буферной зоны. И если мы посмотрим с вами по карте, мы уже углубились на некоторых участках [Днепропетровской области] до 10 километров, на некоторых больше, на некоторых меньше. На направлении Красноармейска мы ведем наступательные действия», — заявил Матвийчук.

По его словам, противник практически окружен. Часть сил ВС РФ выходит на дорогу, которая ведет к Краматорску и, как заявляет эксперт, сейчас формируется единый фронт, который перемещается из ДНР в Днепропетровскую область.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ВС России продолжат наступление в зоне спецоперации предстоящей осенью и зимой. В то же время он затруднился выделить приоритетные направления наступления, поскольку первостепенная задача для России – обеспечение безопасности собственных территорий. ВС РФ везде будут продвигаться вперед, подчеркнул депутат.

Ранее профессор предрек появление войск НАТО на Украине и без одобрения США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами