В России заявили о старте нового этапа СВО

Новым этапом спецоперации на Украине является вхождение Днепропетровской области в буферную зону для защиты границ России. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы приступили к созданию буферной зоны. И если мы посмотрим с вами по карте, мы уже углубились на некоторых участках [Днепропетровской области] до 10 километров, на некоторых больше, на некоторых меньше. На направлении Красноармейска мы ведем наступательные действия», — заявил Матвийчук.

По его словам, противник практически окружен. Часть сил ВС РФ выходит на дорогу, которая ведет к Краматорску и, как заявляет эксперт, сейчас формируется единый фронт, который перемещается из ДНР в Днепропетровскую область.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ВС России продолжат наступление в зоне спецоперации предстоящей осенью и зимой. В то же время он затруднился выделить приоритетные направления наступления, поскольку первостепенная задача для России – обеспечение безопасности собственных территорий. ВС РФ везде будут продвигаться вперед, подчеркнул депутат.

