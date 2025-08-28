Британия и Япония озвучили свой план по ускорению мирного процесса по Украине

Главы минобороны Великобритании и Японии Джон Хили и Гэн Накатани в совместном заявлении отметили необходимость усилить давление на Россию, чтобы ускорить завершение конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

В документе, который был составлен по итогам переговоров в Токио, Британия и Япония вновь подтвердили нерушимую поддержку Киева в деле защиты свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности. Кроме того, главы минобороны двух стран заявили о важности продолжать давить на российскую военную экономику и расширять поддержку Украины.

Также не обошлось и без обвинений в сторону Китая о якобы предоставлении России помощи двойного назначения. Под критику попали в том числе КНДР и Иран из-за военной поддержки РФ.

До этого премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что единственный язык, который якобы понимает президент России Владимир Путин – это язык давления. В связи с этим он призвал усилить давление на Москву путем ужесточения санкций и военной поддержки Украины. Михал также утверждает, что РФ якобы показала, что не стремится к миру.

Ранее СМИ рассказали, как Трамп может надавить на Евросоюз из-за России.