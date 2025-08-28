На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британия и Япония озвучили свой план по ускорению мирного процесса по Украине

Главы минобороны Британии и Японии призвали усилить давление на Россию
true
true
true
close
Shutterstock

Главы минобороны Великобритании и Японии Джон Хили и Гэн Накатани в совместном заявлении отметили необходимость усилить давление на Россию, чтобы ускорить завершение конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

В документе, который был составлен по итогам переговоров в Токио, Британия и Япония вновь подтвердили нерушимую поддержку Киева в деле защиты свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности. Кроме того, главы минобороны двух стран заявили о важности продолжать давить на российскую военную экономику и расширять поддержку Украины.

Также не обошлось и без обвинений в сторону Китая о якобы предоставлении России помощи двойного назначения. Под критику попали в том числе КНДР и Иран из-за военной поддержки РФ.

До этого премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что единственный язык, который якобы понимает президент России Владимир Путин – это язык давления. В связи с этим он призвал усилить давление на Москву путем ужесточения санкций и военной поддержки Украины. Михал также утверждает, что РФ якобы показала, что не стремится к миру.

Ранее СМИ рассказали, как Трамп может надавить на Евросоюз из-за России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами