СМИ рассказали, как Трамп может надавить на Евросоюз из-за России

Politico: Трамп может использовать превосходство США, чтобы надавить на ЕС
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп может использовать технологическое и военное превосходство государства, чтобы оказать давление на страны — члены Европейского союза (ЕС) по вопросу контактов с РФ. Об этом пишет газета Politico.

Журналисты обратили внимание, что в июле глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с американским лидером крайне несбалансированную торговую сделку. Из-за этого ЕС лишился рычагов влияния в качестве «ведущей мировой торговой державы», подчеркивается в статье.

По мнению авторов материала, Трамп может захотеть использовать полученное преимущество, так как США обладают военными и технологическими козырями.

«Он знает, что Европа не хочет встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным без военной поддержки США и не сможет справиться без американских <...> технологий, поэтому он чувствует, что может диктовать торговую повестку», — говорится в публикации.

США и ЕС заключили торговое соглашение 28 июля. В рамках сделки региональное содружество обязалось закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд. Более того, союз должен увеличить инвестиции в США до $600 млрд и покупать у них оружие. В свою очередь, Вашингтон пообещал снизить пошлины на европейские товары с 30% до 15%.

Ранее фон дер Ляйен признала несовершенство торговой сделки между США и ЕС.

