МАГАТЭ не имеет данных о перемещении Ираном урана после ударов США

Гросси: у МАГАТЭ нет доказательств перемещения обогащенного урана из Исфахана
true
true
true
close
Lisa Leutner/AP

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не получал данных о перемещении ядерных материалов из объекта в иранском Исфахане в другое место после ударов США в июне. Его слова передает агентство Bloomberg.

«Ничто не противоречит тому, что материал находится там, где он был», — сказал он журналистам в Вашингтоне.

«Наша работа уже началась. Мы пока не достигли желаемого. Не буду этого скрывать», — добавил Гросси, говоря об осмотре поврежденных объектов.

Глава МАГАТЭ 27 августа встретился с американскими официальными лицами, включая госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Стива Уиткоффа, на фоне растущей обеспокоенности относительно неспособности агентства отчитаться о запасах урана в Иране.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По данным Вашингтона, ключевые объекты страны по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они тоже будут разрушены. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%.

Ранее Иран назвал условие возобновления диалога с США по ядерной программе.

