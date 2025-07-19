«Будут уничтожены». Трамп пригрозил повторить атаку на ядерные объекты Ирана

Дональд Трамп заявил, что три ядерных объекта в Иране полностью уничтожены, а чтобы вернуть их в эксплуатацию, потребуются годы. Если же Тегеран решить построить новых, они тоже будут разрушены, пригрозил президент США. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ядерные объекты на территории Ирана будут уничтожены, если власти республики решат построить их на новых местах, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Все три ядерных объекта Ирана были полностью разрушены и/или уничтожены [в результате ударов США 22 июня]. На то, чтобы восстановить их работу, ушли бы годы. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах — прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать », — говорится в публикации главы Белого дома.

Позиции Трампа придерживаются и в Израиле. Посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин на недавнем брифинге заявила, что ЦАХАЛ может возобновить военную операцию против Ирана, если увидит риск развития ядерной программы в военных целях.

«Да, это очень реально <…> Мы не позволим возобновление ядерной программы и возобновление масштабной программы по производству баллистических ракет. Потому что цель операции была в том, чтобы устранить способность Ирана представлять экзистенциальную угрозу Израилю», — подчеркнула она.

Гальперин уточнила, что перспектива нанесения повторных ударов сейчас кажется «немного далекой». По ее словам, ядерная программа Ирана была отброшена как минимум на два-три года назад .

Тем временем в Иране не намерены отказываться от своей ядерной программы. В меджлисе (парламенте) Исламской Республики заявили, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащение урана выше 60%.

«Давление на Иран заставит страну рассмотреть ряд планов, таких как выход из ДНЯО, повышение уровня обогащения урана до чистоты более 60%, производство и экспорт современных центрифуг и начало более широкого ядерного сотрудничества», — сказал представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Эбрахим Резаи в интервью агентству Tasnim.

«Пострадали не так сильно»

Израиль атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана в ночь на 13 июня, чтобы, как заявили власти еврейского государства, предотвратить создание Исламской Республикой ядерного оружия. В ответ Тегеран выпустил по Израилю несколько сотен ракет.

22 июня к боевым действиям присоединились Соединенные Штаты. Они ударили по объектам иранской ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тегеран отреагировал и атаковал крупнейшую американскую базу на Ближнем Востоке — Аль-Удейд в Катаре. 12-дневная война завершилась 24 июня. Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились прекратить боевые действия, и каждая из сторон объявила о своей победе.

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В Белом доме заявляют, что атака США привела к «полному уничтожению ядерного потенциала Ирана».

При этом NBC утверждает, что Тегеран может возобновить обогащение урана в ближайшие несколько месяцев, «если захочет». По информации телеканала, один из трех объектов, атакованных США, «был практически полностью разрушен», что значительно замедлило темпы работ по обогащению урана, однако два других объекта «пострадали не так сильно».

Как сообщил NBC, изначально Центральное командование США разрабатывало «гораздо более комплексный план» потенциальной атаки по Ирану. Она должна была включать в себя нанесение ударов по трем дополнительным объектам и могла растянуться «на несколько недель, а не на одну ночь». Однако это предложение отверг Трамп.

Теперь же, по данным источников канала, власти США и Израиля обсуждают необходимость дополнительных ударов по двум менее пострадавшим объектам , если Иран в ближайшее время не согласится возобновить переговоры по ядерной сделке.

Дедлайн

По информации издания Axios, госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД Франции, Германии и Великобритании договорились установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном.

В случае срыва дедлайна Париж, Берлин и Лондон намерены запустить механизм «мгновенного возврата» к санкциям Совета Безопасности ООН , снятых в рамках иранской сделки 2015 года.

Три европейские страны планируют запустить переговорный процесс с Исламской Республикой в ближайшее время, пишет издание. Но они ждут, чтобы Тегеран доказал мирный характер ее ядерной программы. В частности, возобновил мониторинг со стороны МАГАТЭ.

Axios пишет, что администрация Трампа тоже не оставляет попыток возобновить диалог с Ираном по ядерной сделке. Президент США разочарован, что Исламская Республика до сих пор не вернулась к переговорам, добавило издание.

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14 июля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Вашингтон и Тегеран пока не договорились о дате и месте проведения очередного раунда переговоров по ядерной программе.

Позже депутаты меджлиса выпустили заявление, в котором подчеркнули, что Тегеран должен выдвинуть предварительные условия для возобновления переговоров с Вашингтоном по ядерному досье.

«Поскольку США использовали переговоры для введения Ирана в заблуждение и прикрытия нападения сионистского режима, больше нельзя вести диалог как прежде. Необходимо выдвинуть предварительные условия, до выполнения которых никакие новые переговоры невозможны», — привело агентство ISNA текст заявления.