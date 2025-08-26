Иран назвал условие возобновления диалога с США по ядерной программе

Тегеран готов восстановить непрямой диалог с Вашингтоном по ядерной программе, если будет уверен, что атаки на исламскую республику не повторятся, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы вести непрямые переговоры с Соединенными Штатами, если американцы заверят нас в том, что не будут начинать никаких военных действий в ходе этих переговоров», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Ирану требуются гарантии того, что будущие переговоры станут честными, справедливыми и взаимовыгодными для обеих сторон.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они тоже будут разрушены. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран поблагодарил Россию за позицию по вопросу права Тегерана на обогащение урана.