Президент Азербайджана рассказал об ухудшении отношений с Россией

Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией, отвечает «конструктивно и законно». Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, передает агентство Azertag.

«Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам», — отметил он.

По словам президента, в Баку считают задержания в Екатеринбурге участников ОПГ «необоснованными нападениями».

Обострение российско-азербайджанских отношений произошло на фоне череды уголовных дел против граждан обеих стран, возбужденных в июне и июле этого года. В Екатеринбурге в центре конфликта — дело этнических азербайджанцев братьев Сафаровых, которых попытались задержать по обвинению в серии расправ и покушений, совершенных в нулевые. Два фигуранта дела не выжили во время обысков.

В Баку возбудили уголовное дело по факту их кончины, а также начали задерживать россиян и отменять связанные с РФ культурные мероприятия. На ухудшение отношений также могло повлиять крушение Embraer 190, который разбился рядом с Актау 25 декабря 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил в произошедшем Россию, потребовал от нее наказания виновных, прозрачности расследования и «человеческого поведения».

Ранее президент Азербайджана призвал страну быть готовой к войне «в любой момент».