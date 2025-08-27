На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России высказались о «поиске» Украиной места для встречи с делегацией РФ

Политолог Оленченко: Зеленский заговорил о месте встречи с РФ из-за слов Трампа
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Киевский режим пытается перехватить инициативу, «назначая» место встречи с делегацией из России. Такое мнение выразил в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, все варианты и так уже «на столе», дополнительных усилий от Украины не требуется.

«Заявления украинской стороны о том, что она якобы будет искать место для двусторонней встречи, скорее всего, предназначено для американской аудитории, — отметил собеседник издания. — Потому что президент США Дональд Трамп как раз на днях заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не совсем невиновен в том, что нет прогресса в переговорах с Россией. И поэтому, наверное, была сделана утечка, что якобы идут обсуждения касаемо места встречи, но сама такая постановка вопроса лишена оснований. Почему? Потому что, во-первых, недавно были контакты российского президента Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний подтвердил, что Турция всегда готова принять и российскую, и украинскую делегации для проведения переговоров».

Кроме того, отметил эксперт, был и разговор РФ с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где тоже подтвердили готовность предоставить переговорную площадку.

«Поэтому, грубо говоря, если обе стороны готовы к проведению переговоров, они это подтвердили, как говорится, не через газету, не через какую-то утечку, то смысла в дополнительных сообщениях нет. Это уже, скорее, работа Киева на американскую аудиторию, то есть даже не имитация деятельности, а реализация вот тех актерских амбиций, которые вынашивает Зеленский», — отметил Оленченко.

Президент Украины заявил, что «на неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами».

Ранее в Венгрии оценили возможный прием Украины в ЕС.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами