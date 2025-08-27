В России высказались о «поиске» Украиной места для встречи с делегацией РФ

Киевский режим пытается перехватить инициативу, «назначая» место встречи с делегацией из России. Такое мнение выразил в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, все варианты и так уже «на столе», дополнительных усилий от Украины не требуется.

«Заявления украинской стороны о том, что она якобы будет искать место для двусторонней встречи, скорее всего, предназначено для американской аудитории, — отметил собеседник издания. — Потому что президент США Дональд Трамп как раз на днях заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не совсем невиновен в том, что нет прогресса в переговорах с Россией. И поэтому, наверное, была сделана утечка, что якобы идут обсуждения касаемо места встречи, но сама такая постановка вопроса лишена оснований. Почему? Потому что, во-первых, недавно были контакты российского президента Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний подтвердил, что Турция всегда готова принять и российскую, и украинскую делегации для проведения переговоров».

Кроме того, отметил эксперт, был и разговор РФ с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где тоже подтвердили готовность предоставить переговорную площадку.

«Поэтому, грубо говоря, если обе стороны готовы к проведению переговоров, они это подтвердили, как говорится, не через газету, не через какую-то утечку, то смысла в дополнительных сообщениях нет. Это уже, скорее, работа Киева на американскую аудиторию, то есть даже не имитация деятельности, а реализация вот тех актерских амбиций, которые вынашивает Зеленский», — отметил Оленченко.

Президент Украины заявил, что «на неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами».

