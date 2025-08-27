На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили о высоком значении отношений с Китаем для России

Песков: российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай, в ходе которого запланированы масштабные переговоры российской и китайской делегаций.

«Мы готовимся к этому визиту, президент готовится к этому визиту. Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой», — сказал представитель Кремля.

До этого сообщалось, что в ходе визита Путин также планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.

В мероприятии примут участие более 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций. Министерство иностранных дел КНР сообщало, что мировые лидеры обсудят успешный опыт ШОС и направление развития организации, а также примут решение по вопросам сотрудничества в рамках ШОС и продвинут организацию к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.

Ранее Лавров назвал важным визит Путина в Китай.

