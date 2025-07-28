Лавров назвал важным визит Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай в сентябре этого года, в ходе которого пройдут мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, является очень важным для сохранения исторической памяти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

Он отметил, что сегодня между Россией и Китаем глубокие, широкие, доверительные, стратегические отношения.

Путин посетит КНР по приглашению председателя страны Си Цзиньпина.

Лавров подчеркнул, что предстоящие мероприятия очень важны, в том числе с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения успеха попыток, которые, по словам дипломата, Запад и Япония предпринимают, чтобы стереть память о Второй мировой войне.

18 июля британская газета The Times писала, что Трамп, Путин и лидер КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентября на торжествах по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Позднее Трамп заявил, что планирует в не столь отдаленном будущем посетить Китай. Американский лидер не исключил и не подтвердил планы переговоров с Путиным в рамках поездки в КНР. По его словам, «возможны многие встречи».

Ранее Дмитрий Песков рассказал, ведется ли подготовка к возможной встрече Путина и Трампа в Китае.