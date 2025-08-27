Песков отказался комментировать гарантии безопасности Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности являются одной из главных тем в поиске урегулирования на Украине. Однако эта тема не является публичной, рассказал он на брифинге с журналистами.

» ... эта тема [гарантий безопасности] всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов. Но , <...> вернусь к ранее сказанному, мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате», — отметил Песков.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что одно из принципиальных условий будущих гарантий безопасности республике – это их юридически обязывающий характер. По его словам, «это принципиально, это основательно».

21 августа агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли посыл Трампа Зеленскому.