«Если Киев не отдаст Донбасс, СВО продолжится»: чем закончатся переговоры по Украине

Reuters: Россия продолжит СВО, если Украина не откажется от Донбасса

Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО.

Россия настаивает на отказе Киева от регионов Донбасса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. По его данным, Москва также требует, чтобы Украина не вступала в НАТО, сохранила нейтралитет и не размещала на своей территории западные войска.

При этом Reuters утверждает, что РФ смягчила свою позицию: раньше она настаивала на выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей. Теперь же, по заявлению источников агентства, Москва якобы согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонщине и Запорожье, но требует весь Донбасс.

«Источники предупредили, что Москве неясно, готова ли Украина уступить оставшиеся территории Донбасса, и что если она этого не сделает, война продолжится», — отмечает Reuters.

В Москве эту информацию официально не комментировали, однако неоднократно отвергали возможность любых территориальных уступок со своей стороны. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2022 году по итогам референдумов, их статус закреплен в Конституции.

По оценке агентства, ВС РФ сейчас контролируют около 88% территории Донбасса и 73% — Запорожской и Херсонской областей. Президент США Дональд Трамп ранее говорил про 79% Донбасса под контролем России.

В случае, если Москве и Киеву удастся прийти к соглашению, оно может быть юридически зафиксировано в формате трехсторонней сделки Россия — Украина — США , которая будет признана Советом безопасности ООН. Кроме того, возможен вариант возвращения к Стамбульским соглашениям 2022 года — тогда стороны обсуждали постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совбеза.

Гарантии уже готовы

Киев для урегулирования конфликта требует от Запада гарантий безопасности. Работа над их военными аспектами, по информации Reuters, уже завершена. Их согласовали военные руководители из Соединенных Штатов и ряда европейских стран, вскоре варианты будут переданы на рассмотрение политическому руководству.

«Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой страны для дальнейшего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий», — пишет агентство со ссылкой на заявление военных США.

По данным Reuters, в работе участвовали военные руководители США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Украины. Все они «воодушевились обещанием предоставить Киеву гарантии безопасности, которое президент США Дональд Трамп дал на саммите в понедельник».

Согласно Reuters, один из вариантов — направить европейские силы на Украину, но при этом передать контроль над ними Соединенным Штатам. Трамп вначале публично исключил возможность размещения американских войск на Украине, но затем допустил другие формы военного участия США.

«Официальные лица предупредили, что американским и европейским стратегам потребуется время, чтобы определить, что будет осуществимо с военной точки зрения и приемлемо для Кремля», — говорится в публикации.

Агентство напоминает, что за размещение своих войск на территории Украины после окончания активной фазы конфликта выступали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Однако ими дело, по-видимому, не ограничится. В недавнем интервью итальянской газете La Repubblica советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в настоящее время обсуждается возможность размещения на Украине военных группировок из десяти стран — однако напрямую он назвал только Францию. Предполагается, что иностранные контингенты войдут в состав некоего «альянса», который юридически не будет относиться к НАТО, чтобы таким образом формально не нарушать требования Москвы.

Россия против войск

В России даже на стадии обсуждения отвергают любые варианты размещения воинских контингентов западных стран на территории Украины.

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — заявила 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, основная роль в разработке таких планов принадлежит Великобритании.

«В Лондоне одержимы стремлением к постоянному повышению ставок в конфликте и подталкивают партнеров по НАТО к опасной грани, за которой недалеко и до нового глобального конфликта», — написала она.

Захарова назвала подобные инициативы «циничным подстрекательством к продолжению боевых действий», которые «лишь подтверждают, что в Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации, а делают все возможное для затягивания кровопролития». В целом же политика Лондона, по ее словам, «явным образом направлена» на подрыв миротворческих усилий Москвы и Вашингтона.