Сибига рассказал, какими должны быть гарантии безопасности Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что одно из принципиальных условий будущих гарантий безопасности республике – это их юридически обязывающий характер. Его слова приводит «Укринформ».

Сибига заявил, что военную часть гарантий, которая является наиболее важной, союзники Украины уже обсуждают на уровне советников по нацбезопасности.

«Важно, чтобы те гарантии безопасности, о которых мы с вами говорим, несли юридически обязывающий характер. Это принципиально, это основательно. Для нас это то, что будет фактически тем вкладом в будущую стабильную архитектуру безопасности, и не только в Европе, потому что безопасность и Европы, и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязана», — заявил он.

21 августа издание «Зеркало недели» писало, что экс-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи американского руководства с лидерами Европы и украинским президентом Владимиром Зеленским предложил два варианта гарантий безопасности для Украины, оба из которых не устроили присутствующих.

По данным источника, первый вариант предполагает предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава НАТО. Она подразумевает оказание помощи со стороны всех стран-партнеров в случае нападения на одну из них. При этом Вэнс подчеркнул, что это не означает обязательного вступления в боевые действия, а лишь оговаривает предоставление помощи, которая может быть и не военной.

Согласно второму варианту, Вооруженные силы Украины будут усилены за счет наращивания численности украинских войск. Вэнс назвал целевую цифру в 350-400 тысяч человек.

Ранее Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины.