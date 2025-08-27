На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли посыл Трампа Зеленскому

Макгрегор: Трамп дал понять Зеленскому, что у Киева нет альтернативы, кроме мира
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался финансировать Украину, чтобы заставить украинского лидера Владимира Зеленского поскорее заключить мир с Россией. Такое мнение выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

«Трамп хочет мира и процветания обеим сторонам конфликта», — отметил Макгрегор.

Он добавил, что именно по этой причине американский лидер сказал Зеленскому, что Украина находится сейчас в такой позиции, когда ей придется договариваться с РФ, иначе будут последствия.

Эксперт считает, что Трамп отлично понимает необходимость налаживания отношений с Россией, что не нравится европейским политикам. Однако глава Белого дома, считает Макгрегор, не будет идти на поводу у Европы и прислушиваться к тому, что ему, в частности, говорят премьер-министр Великобритании Кир Стармер или президент Франции Эммануэль Макрон.

В заключении полковник добавил, что Киеву давно пора перестать слушать европейских политиков и начать мирный процесс по урегулированию конфликта с РФ.

25 августа Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на помощь Украине. Он подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты продают оружие НАТО, и все расходы за конфликт легли на европейских союзников Киева.

Ранее на Западе назвали гарантии безопасности Киеву «пустой тратой времени и плодом фантазии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами