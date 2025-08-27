Макгрегор: Трамп дал понять Зеленскому, что у Киева нет альтернативы, кроме мира

Президент США Дональд Трамп отказался финансировать Украину, чтобы заставить украинского лидера Владимира Зеленского поскорее заключить мир с Россией. Такое мнение выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

«Трамп хочет мира и процветания обеим сторонам конфликта», — отметил Макгрегор.

Он добавил, что именно по этой причине американский лидер сказал Зеленскому, что Украина находится сейчас в такой позиции, когда ей придется договариваться с РФ, иначе будут последствия.

Эксперт считает, что Трамп отлично понимает необходимость налаживания отношений с Россией, что не нравится европейским политикам. Однако глава Белого дома, считает Макгрегор, не будет идти на поводу у Европы и прислушиваться к тому, что ему, в частности, говорят премьер-министр Великобритании Кир Стармер или президент Франции Эммануэль Макрон.

В заключении полковник добавил, что Киеву давно пора перестать слушать европейских политиков и начать мирный процесс по урегулированию конфликта с РФ.

25 августа Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на помощь Украине. Он подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты продают оружие НАТО, и все расходы за конфликт легли на европейских союзников Киева.

