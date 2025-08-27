На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили планы Прибалтики отправки военных на Украину

Водолацкий дал оценку заявлениям Прибалтики об отправке военных на Украину
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Страны Прибалтики своими заявлениями об отправке военных на Украину хотят лидерства в ЕС. Такое мнение высказал первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По мнению политика, «карликовые государства» Литва, Латвия и Эстония понимают, что в мире не играют никакой политической и военной мощи, но имеют право голоса, чем и стараются пользоваться.

«Они хотят вылезти на первые планы, показать, что вот мы готовы сегодня принять участие в боевых действиях на Украине», - сказал Володарский.

В августе в странах Прибалтики неоднократно заявляли о готовности отправить свои войска на Украину в рамках «коалиции желающих». Литва говорила, что готова предоставить военных и технику, а Эстония может отправить на Украину одну роту своих миротворцев.

Ранее в Румынии заявили о постоянной военной помощи Украине.

