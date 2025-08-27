На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Румынии заявили о постоянной военной помощи Украине

Моштяну: Румыния поставила на Украину более 20 пакетов военной помощи
true
true
true
close
Depositphotos

Румыния отправила на Украину более 20 пакетов военной помощи и находится в постоянном контакте с Киевом, обсуждая дальнейшие военные поставки. Об этом в интервью Euronews Romania заявил министр обороны Иону Моштяну.

По словам румынского министра обороны, данные об этой помощи засекречены решением Высшего совета национальной обороны Румынии.

«Лично я за прозрачность, я бы сделал ее (информацию) прозрачной уже завтра, если бы мог...», — отметил он в интервью телеканалу.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО решили запустить новый механизм поддержки страны Prioritized Ukraine Requirements List («Список приоритетных потребностей Украины»). По его словам, новый механизм позволит странам — членам Североатлантического альянса финансировать поставки американского оружия и технологий на Украину через добровольные взносы.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут участвовать в финансировании Украины. По его мнению, Вашингтон продолжит попытки остановить российско-украинский конфликт. Трамп отметил, что США продают союзникам по НАТО ракеты и военное оборудование «на миллиарды долларов». Таким образом, именно они будут финансировать весь конфликт, а Вашингтон — нет.

Ранее в НАТО призвали союзников покупать больше оружия у США для поставок на Украину.

