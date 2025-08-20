На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Литва готова выделить войска для «любой» миротворческой миссии на Украине

Науседа: Литва выделит войска для любой миротворческой миссии на Украине
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Литва готова предоставить военных и технику для любой миротворческой миссии на Украине. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.

«Мы готовы предоставить столько войск и военной техники, сколько позволит парламент для поддержания мира», — заявил он.

20 августа премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна Эстония готова отправить на Украину одну роту своих миротворцев.

Bloomberg сообщил, что около 10 стран заявили о своей готовности отправить войска на Украину после завершения боевых действий. Военный контингент, как утверждают источники, поможет ВСУ в «обучении и подкреплении», однако будет дислоцирован вдали от линии фронта. Европейцы надеются, что поддержку окажет Вашингтон — как минимум будет предоставлять разведданные и военную технику. В Белом доме уже заявили, что готовы помочь в координации, но исключили отправку своих сил. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Politico заявило о сложностях при возможной отправке войск ЕС на Украину.

Переговоры о мире на Украине
