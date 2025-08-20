На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эстония заявила о готовности направить на Украину роту миротворцев

Премьер Михал: Эстония готова отправить на Украину одну роту своих миротворцев
Ints Kalnins/Reuters

Эстония готова отправить на Украину одну роту своих миротворцев. Об этом заявил премьер-министр республики Кристен Михал на онлайн-заседании «коалиции желающих», передает ERR.

При этом он подчеркнул, что этот процесс может быть запущен только в том случае, если состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а за ней последует трехсторонний саммит с участием американского лидера Дональда Трампа.

«После этого можно будет обсуждать, как обеспечить безопасность, какими должны быть гарантии, какой вклад внесут США и Европа», — подчеркнул Михал.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления представителей так называемой «коалиции желающих» о возможном размещении на Украине западного военного контингента направлены на подрыв мирных усилий России и США. В особенности она выделила британцев, которые «прочно удерживают» своих подопечных из Киева на антироссийском курсе и подталкивают партнеров по НАТО к эскалации конфликта.

Ранее в США рассказали о «красных линиях» в вопросе отправки войск на Украину.

