Алиев рассказал, когда будет подписано мирное соглашение с Арменией

Алиев: соглашение будет подписано после внесения поправок в конституцию Армении
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

В конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Именно поэтому формально мирное соглашение не было подписано, сообщает азербайджанский портал Report.

«И как только эта конституционная поправка будет внесена, как только территориальные претензии к Азербайджану будут изъяты, будет подписано официальное мирное соглашение», — отметил политик.

Алиев также отметил, что переговоры длились несколько лет и завершились в Вашингтоне при активной поддержке президента США Дональда Трампа и его команды, что положило «конец конфликту, конец войне, которая длилась с перерывами более тридцати лет».

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Трамп направил Алиеву фотографию с подписью о признании его величия.

