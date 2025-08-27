Спецпосланник Трампа назвал президента лучшим кандидатом на Нобелевскую премию

Уиткофф назвал Трампа лучшим в истории кандидатом на Нобелевскую премию мира

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф назвал главу Белого дома Дональда Трампа лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира за всю историю ее существования. Об этом сообщает PBS.

«Вы — лучший кандидат за все время существования премии», — сказал Уиткофф, обращаясь к американскому лидеру на заседании президентского кабинета.

По словам спецпосланника, именно благодаря усилиям администрации Трампа сегодня Соединенные Штаты выступают посредником в конфликтах по всему миру. Например, продолжаются переговоры о подписании мирных соглашений между Израилем и мусульманскими странами.

Уиткофф также выразил надежду на то, что к концу текущего года с помощью американской дипломатии будут разрешены конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

В середине августа экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пообещала номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если он урегулирует конфликт на Украине. При этом она отметила, что сделает это только при условии, что глава администрации США не допустит территориальных уступок Украины.

Газета Politico писала, что Трамп наслаждается «ролью главного миротворца» и считает, что способен заключать сделки, которые не удавались другим президентам страны. По мнению автора издания, попытки республиканца разрешить вооруженные конфликты объясняются его желанием получить Нобелевскую премию мира, к которой он давно стремится.

Ранее Алиев и Пашинян выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.