На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спецпосланник Трампа назвал президента лучшим кандидатом на Нобелевскую премию

Уиткофф назвал Трампа лучшим в истории кандидатом на Нобелевскую премию мира
true
true
true
close
Kent Nishimura

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф назвал главу Белого дома Дональда Трампа лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира за всю историю ее существования. Об этом сообщает PBS.

«Вы — лучший кандидат за все время существования премии», — сказал Уиткофф, обращаясь к американскому лидеру на заседании президентского кабинета.

По словам спецпосланника, именно благодаря усилиям администрации Трампа сегодня Соединенные Штаты выступают посредником в конфликтах по всему миру. Например, продолжаются переговоры о подписании мирных соглашений между Израилем и мусульманскими странами.

Уиткофф также выразил надежду на то, что к концу текущего года с помощью американской дипломатии будут разрешены конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

В середине августа экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пообещала номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если он урегулирует конфликт на Украине. При этом она отметила, что сделает это только при условии, что глава администрации США не допустит территориальных уступок Украины.

Газета Politico писала, что Трамп наслаждается «ролью главного миротворца» и считает, что способен заключать сделки, которые не удавались другим президентам страны. По мнению автора издания, попытки республиканца разрешить вооруженные конфликты объясняются его желанием получить Нобелевскую премию мира, к которой он давно стремится.

Ранее Алиев и Пашинян выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами