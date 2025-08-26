«Подседланы и стреножены»: Захарова рассказала, что будет с европейскими дипломатами в РФ

Захарова процитировала Высоцкого в ответ на угрозы в адрес российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала принять ответные меры на запрет передвижения российских дипломатов в ЕС. Передает слова дипломата ТАСС.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что в рамках нового, 19-го по счету пакета санкций, Евросоюз может ввести запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.

«Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут «подседланы и стреножены» в ответ», — подчеркнула Захарова.

Идея ограничить в передвижениях российских дипломатов неоднократно звучала из уст представителей стран Восточной Европы и Прибалтики, стремящихся усилить давление на Москву. Однако до настоящего времени эти меры не были реализованы в рамках санкционных списков.

До этого идею с ограничениями российских дипломатов прокомментировал депутат Госдумы Андрей Климов. Народный избранник высказал мнение, что чешский дипломат Липавский с радостью поместил всех россиян в концентрационный лагерь, если бы имел такую возможность.

Ранее стало известно о давлении ЕС на Словакию и Венгрию для принятия антироссийских санкций.