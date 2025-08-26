На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС хотят надавить на две страны ради санкций против России

Politico: ЕС хочет заставить Венгрию и Словакию принять новые санкции против РФ
Francois Lenoir/Reuters

Евросоюз хочет надавить на Венгрию и Словакию, чтобы принять новый пакет санкций против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что Словакия и Венгрия последовательно выступают против расширения антироссийских санкций, в связи с этим другие страны ЕС решили на них надавить.

«Дипломаты уверены, что смогут оказать на них давление и добиться единогласной поддержки, необходимой для принятия 19-го пакета», — отмечается в статье.

Европейский дипломат, который предпочел остаться неназванным, в беседе с изданием подчеркнул, что все предыдущие пакеты санкций против России были приняты, несмотря на первоначальное сопротивление Венгрии и Словакии.

В конце июня Венгрия и Словакия блокировали принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что его страна не поддержит новые антироссийские санкции, если ЕС не найдет способ решения проблемы возможной потери поставок российских энергоносителей. Политик призывал к «реальному решению кризисной ситуации», в которой может оказаться и Словакия после полного прекращения поставок нефти, газа и ядерного топлива из РФ.

Несмотря на протесты Венгрии и Словакии, 18 июля ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. По всей видимости, страны удалось убедить поменять решение, поскольку для принятия санкций необходимо одобрение всех 27 членов Евросоюза.

Ранее стало известно, что в ЕС хотят в сентябре принять 19-й пакет санкций против России.

