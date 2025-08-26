На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе предложили запретить передвижение российских дипломатов

Глава МИД Чехии призвал ограничить дипломатам из РФ передвижение в зоне Шенген
Hadi Mizban/AP

Странам Европы следует запретить свободное передвижение дипломатов из России в Шенгенской зоне в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью Politico.

По словам дипломата, подобно тому, как древнеримский политик Марк Порций Катон Старший (3-2 века до н.э.) повторял, что Карфаген должен быть разрушен, он будет продолжать настаивать на прекращении свободного передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Липавский добавил, что перемещение в Шенгенской зоне — это ненужное преимущество, которое «используется для облегчения диверсионных операций».

Некоторые другие европейские дипломаты рассказали, что в новый пакет санкций, скорее всего, не войдут рестрикции, связанные с покупкой российских энергоресурсов. Издание отмечает, что санкции затронут так называемый «теневой флот» России и компании, которые, по версии Запада, помогают Москве обходить экономические ограничения.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет заставить Венгрию и Словакию принять новые санкции против РФ.

