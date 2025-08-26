На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде резко отреагировали на идею Чехии ограничить передвижение дипломатов РФ

Климов: Чехия хочет не лишить дипломатов РФ шенгена, а держать их в концлагере
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Если бы глава МИД Чехии Ян Липавский мог, он бы просто держал всех россиян в концлагере. Так «Ленте.ру» сенатор Андрей Климов прокомментировал инициативу главы внешнеполитического ведомства республики об ограничении дипломатов из России в передвижении по Шенгенской зоне.

«Я полагаю, что будь его воля, он бы нас всех в концлагере просто держал. Это надо иметь в виду, и это надо объяснять и нашей, и зарубежной публике, потому что у нас иллюзий очень много до сих пор, к сожалению, на четвертый год войны, относительно того, чего они хотят на самом деле», — заявил Климов.

По его словам, у тех, кто работает «на самом верху» в странах Евросоюза срабатывают «русофобские» и нацистские гены». Пока их желания высказываются в такой форме, как у Липавского, подчеркнул сенатор. Парламентарий призвал «не стесняться об этом говорить».

До этого Ян Липавский предложил запретить свободное передвижение дипломатов из России в Шенгенской зоне в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Липавский добавил, что перемещение в Шенгенской зоне — это ненужное преимущество, которое «используется для облегчения диверсионных операций».

Ранее в Госдуме отреагировали на угрозу Мерца ввести новые санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами