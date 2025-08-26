В Совфеде резко отреагировали на идею Чехии ограничить передвижение дипломатов РФ

Если бы глава МИД Чехии Ян Липавский мог, он бы просто держал всех россиян в концлагере. Так «Ленте.ру» сенатор Андрей Климов прокомментировал инициативу главы внешнеполитического ведомства республики об ограничении дипломатов из России в передвижении по Шенгенской зоне.

«Я полагаю, что будь его воля, он бы нас всех в концлагере просто держал. Это надо иметь в виду, и это надо объяснять и нашей, и зарубежной публике, потому что у нас иллюзий очень много до сих пор, к сожалению, на четвертый год войны, относительно того, чего они хотят на самом деле», — заявил Климов.

По его словам, у тех, кто работает «на самом верху» в странах Евросоюза срабатывают «русофобские» и нацистские гены». Пока их желания высказываются в такой форме, как у Липавского, подчеркнул сенатор. Парламентарий призвал «не стесняться об этом говорить».

До этого Ян Липавский предложил запретить свободное передвижение дипломатов из России в Шенгенской зоне в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Липавский добавил, что перемещение в Шенгенской зоне — это ненужное преимущество, которое «используется для облегчения диверсионных операций».

