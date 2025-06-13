На Украине заявили о получении финпомощи от ЕС за счет российских активов

Украина получила от Европейского союза очередной транш макрофинансовой помощи на сумму один миллиард евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что средства были предоставлены за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

По словам главы украинского правительства, деньги поступили в рамках пятого транша по инициативе Ukraine Facility (ERA), которая направлена на поддержку экономики Украины в условиях продолжающегося конфликта.

Всего по этой программе Евросоюз уже выделил Киеву около семи миллиардов евро.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до этого подтвердила, что ЕС перевел Украине €1 млрд макрофинансовой помощи.

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, что Брюссель еще до вступления Украины в ЕС хочет запланировать на ближайшие семь лет средства на ее финансирование. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов евро. Он добавил, что Венгрия не позволит заставить своих граждан платить ни за ускоренное вступление Украины в ЕС, ни за бессмысленную поддержку Киева.

В мае Евросоюз перевел Украине €1 млрд в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом. В общей сложности микрофинансовая помощь ЕС Украине достигла €18,1 млрд.€

Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.