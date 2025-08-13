На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Венгрии призвал избежать членства Украины в ЕС любой ценой

Орбан: принятие Украины в Евросоюз угрожает обнищанием Венгрии
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Вступление Украины в Европейский союз приведет к упадку и обнищанию Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью порталу Patriota на YouTube.

Он отметил, что Венгрия переводит огромные средства ЕС и НАТО, поэтому если Украина вступит в одну из этих организаций, это станет прямым путем к обнищанию венгерского государства.

Политик пояснил, что при присоединении Украины к ЕС сельское хозяйство Венгрии может столкнуться с убытками и прийти в упадок. Также венгры могут лишиться рабочих мест. В связи с этим премьер призвал избежать членства Украины в ЕС «любой ценой».

Накануне Орбан заявил, что лидеры Европейского союза показали себя слабыми и жалкими, пытаясь выдвинуть условия России и США на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран без европейского участия. Он призвал ЕС занять мужественную позицию и более активно участвовать в мировой политике.

Ранее Орбан назвал победителя в военном конфликте России и Украины.

