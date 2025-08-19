На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве назвали дату вступления Украины в Евросоюз

Науседа: мы должны установить 2030 год как дату вступления Украины в Евросоюз
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал установить 2030 год датой приема Украины в Европейский союз. Об этом он заявил в ходе видеоконференции лидеров стран «коалиции желающих», пишет пресс-служба главы государства.

«Мы должны включить Украину в переговорный процесс и установить конкретную дату приема в члены ЕС — 2030 год», — сказал Науседа.

По словам литовского лидера, переговорный процесс по этому вопросу могут возобновить уже в сентябре.

19 августа президент Финляндии Александр Стубб заявил, что завершившаяся виртуальная встреча «коалиции желающих» подтвердила решимость европейских лидеров продолжать оказание поддержки Украине в процессе достижения прочного мира. По словам финского лидера, онлайн-встреча способствовала достижению всеми странами общего понимания сложившейся в последние дни ситуации.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

По итогам встречи американский лидер заявил, что доволен текущим взаимодействием с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским,

Ранее премьер Венгрии призвал избежать членства Украины в ЕС любой ценой.

