Макрон: новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней

В Европе могут ввести новый пакет санкций против России уже в течение нескольких дней, если Москва не примет условия перемирия с Украиной на 30 дней. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI.

По словам Макрона, новый пакет санкций будет направлен на усиление давления на российскую экономику и должен сыграть роль «сдерживающего механизма». Он также заявил о готовности содействовать возможному диалогу между Киевом и Москвой.

При этом он не упомянул, что Украина неоднократно нарушала режимы прекращения огня и продолжает отказываться от переговоров с Россией.

Макрон 10 мая прибыл в Киев вместе с другими лидерами западных стран — канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой польского правительства Дональдом Туском. В рамках встречи так называемой «коалиции желающих» лидеры подтвердили поддержку Украины и пригрозили Москве ужесточением ограничений.

Ранее Песков заявил, что Россия привыкла к санкциям.