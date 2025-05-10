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Макрон пригрозил России новыми санкциями

Макрон: новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней
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Mohammed Badra/Pool/Reuters

В Европе могут ввести новый пакет санкций против России уже в течение нескольких дней, если Москва не примет условия перемирия с Украиной на 30 дней. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI.

По словам Макрона, новый пакет санкций будет направлен на усиление давления на российскую экономику и должен сыграть роль «сдерживающего механизма». Он также заявил о готовности содействовать возможному диалогу между Киевом и Москвой.

При этом он не упомянул, что Украина неоднократно нарушала режимы прекращения огня и продолжает отказываться от переговоров с Россией.

Макрон 10 мая прибыл в Киев вместе с другими лидерами западных стран — канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой польского правительства Дональдом Туском. В рамках встречи так называемой «коалиции желающих» лидеры подтвердили поддержку Украины и пригрозили Москве ужесточением ограничений.

Ранее Песков заявил, что Россия привыкла к санкциям.

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